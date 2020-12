Ligue 1 : les dates de la 7e à la 12e journées et des matchs retards fixées

La Ligue de football professionnel (LFP) a révélé ce samedi les dates des six prochaines journées du championnat national de Ligue 1, soit de la 7e à la 12e journée, de même que les dates des matches retards.

Ainsi, la 7e journée aura lieu entre le 08 et le 11 janvier 2021, alors que la 8e manche se jouera entre le 14 et le 16 janvier.

De leur côté, la 9e, 10e, 11e et 12e journée auront lieu respectivement le 22 janvier, le 26 janvier, le 30 janvier et les 06 et 07 février.

Concernant les matchs retards, mis à part la rencontre CR Belouizdad - CS Constantine dont la date n’est pas encore connue, les autres parties se dérouleront selon le programme suivant :

31 décembre 2020 :

CR Belouizdad – JSM Skikda

JS Kabylie – AS Aïn M’lila

NA Hussein Dey – ES Sétif (ce match peut se jouer le 01 janvier selon la décision de la CAF concernant le match FC renaissance-ESS)

01 janvier 2021 :

MC Alger – CS Constantine

02 janvier 2021 :

O Médéa – CR Belouizdad

JS Saoura – MC Alger