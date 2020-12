Sonelgaz signe une nouvelle convention de coopération avec la société énergétique libyenne

Le Groupe Sonelgaz et la société énergétique libyenne Général Electric Compagny (GECOL) ont signé dimanche à Alger une nouvelle convention de coopération élargissant ainsi la coopération entre les deux entités à la production, au transport et à la distribution d'électricité et de gaz, selon le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulekhras.

Lors d'un point de presse en marge de la cérémonie de signature en présence du représentant diplomatique de l'Ambassade de Libye en Algérie, Mohamed El-Jlidi, M. Boulekhras a fait savoir que cette nouvelle convention de coopération fait suite à celle précédemment paraphée entre les deux entreprises dans le domaine de la production, précisant que ce partenariat est désormais élargi au transport et à la distribution d'électricité et de gaz ainsi qu'aux énergies renouvelables et à l'aspect de la formation.

"Concernant le renouvelable, Sonelgaz dispose d'un capital expérience sur les projets réalisés en termes d'engineering, de maintenance et d'exploitation des centrales.

Nous allons également développer cette coopération vers la formation et les services", a-t-il annoncé, soulignant que la crise sanitaire a aussi permis à Sonelgaz d'évaluer ses capacités de satisfaction des besoins nationaux et ceux des pays voisins dans le cadre de l'export d'énergie et de savoir-faire.

Selon le PDG de Sonelgaz, la dynamique de coopération avec la Libye s'effectue dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

Il s'agit, a-t-il dit, d'exposer toutes les opportunités offertes et les intérêts communs aux deux entreprises.

"Dans les jours à venir, nous allons créer un groupe de travail efficace sur les différents domaines de coopération entre les deux entités.

Ce groupe ouvrera à court terme sur une phase d'urgence et à moyen et long termes à travers une coopération durable", a détaillé M. Boulekhras.

Pour sa part, l'autre signataire de cette convention, le président du Conseil d'administration de GECOL, Wiam El-Abdeli, il a fait savoir que cette coopération entre dans le cadre de la poursuite des échanges ayant eu lieu entre les équipes des deux entreprises suite à l'intervention des techniciens de Sonelgaz au mois d'octobre dernier pour la réparation et la remise en état de la centrale électrique libyenne de Khoms d'une capacité de 500 MW en moins de 10 jours.

Il s'est félicité du soutien de Sonelgaz "à ses frères en Libye pour faire face à l'important déficit de production électrique dans le pays".

"Ce soutien a été mis en œuvre à travers la contribution efficace des équipes de Sonelgaz dans la mise en service de 500 MW sur le réseau libyen au terme des travaux d'entretien", a-t-il rappelé, présentant ses remerciements à la direction et aux équipes de Sonelgaz pour leur réactivité et leurs efforts lors de leur intervention.

Des prix décernés aux équipes de Sonelgaz dépêchées en Libye en octobre

Par ailleurs, le PDG de Sonelgaz a été interrogé quant au raccordement des zones d'ombre à l'électricité et au gaz à travers le territoire national.

Il a indiqué à ce propos qu'un plan d'urgence a été mis en place pour éliminer progressivement les zones d'ombre.

Selon M. Boulakhras, les premières statistiques évaluent à 3.700 zones d'ombre à travers le pays et près de 4.000 s'agissant de l'absence de raccordement en gaz.

Le même responsable a fait savoir qu'en 2020, plus de 1.800 zones d'ombre ont été raccordées au réseau électrique et gazier, ajoutant que qu'avant même le début de ce programme, "Sonelgaz avait entrepris de préfinancer ces projets de raccordement des zones d'ombre à travers le pays".

Lors de cette cérémonie, des prix ont été décernés aux équipes de Sonelgaz dépêchées en Libye en octobre dernier afin de procéder à la réparation de la centrale de production électrique de Khoms. APS