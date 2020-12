Assurances: l’UAR met en garde contre "Quick Assurance, une entité inconnue et non agréée"

L'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR) alerte les porteurs de contrats d'assurance délivrés par une compagnie dénommée "Quick Assurance'' que les polices d'assurance contractées sont ''invalides'' et ne couvrent pas leurs titulaires contre un quelconque risque, a indiqué lundi l'UAR dans un communiqué.

L'UAR agit, ainsi, dans le cadre de ses missions d'information du public et précise que cette entité (QUICK Assurance) est inconnue du secteur des assurances et ne figure pas sur la liste des sociétés d'assurance agréées par le ministère des Finances.

A ce titre, elle recommande à tous les porteurs de ces contrats non valides et qui n'ont aucune valeur de s'assurer d'urgence auprès des sociétés d'assurance agréées pour couvrir leur patrimoine et leur responsabilité civile à l'égard des tiers, notamment, conclut la même source. APS