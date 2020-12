Coupe de la CAF : l’ES Sétif qualifiée pour les 16es de finale bis

L’Entente de Sétif est officiellement qualifiée pour les 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de football, sur tapis vert, a annoncé ce lundi la formation sétifienne sur sa page facebook.

« L’administration de l’ES Sétif a reçu une correspondance de la Confédération africaine de football indiquant que l’Aigle Noir est officiellement qualifié pour les 16es de finale bis après l’élimination de l’équipe tchadienne de Renaissance FC suite au rapport soumis par le commissaire du match qui a confirmé la présence du représentant algérien dans le stade, ainsi que les arbitres, toutefois, les portes du stade étaient fermées. De ce fait, l’ES Sétif est officiellement déclarée vainqueur sur tapis vert par la commission des compétitions interclubs de la CAF », indique le communiqué de l’ESS.

Pour rappel, la rencontre Renaissance FC du Tchad et l'ES Sétif, qui devait avoir lieu mercredi dernier au stade Idriss Mahamat Ouya de N’djamena, dans le cadre de la phase aller du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF, a été annulé à cause d'un conflit entre la Fédération tchadienne et le ministère des Sports de ce pays.

Le prochain adversaire des gars de Aïn El Fouara, leaders du championnat national de Ligue 1, sera connu à l’issue du tirage au sort qui aura lieu dans les prochains jours, rapport la même source.

Pour sa part, la JS Kabylie, second représentant dans cette compétition, a réalisé une très bonne opération en s’imposant, au Niger, face à l’équipe de l’US Gendarmerie (2-1). Les Canaris tenteront de confirmer ce résultat lors de la manche retour prévue le mardi 05 janvier prochain.