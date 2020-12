Palestine : le Président Tebboune élu personnalité de l’année 2020

La fondation palestinienne "Lady of the Earth Foundation" (Terre palestinienne) a distingué, lundi, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, personnalité de l'année lors d’un hommage organisé à Qalandiya, près de la ville de Ramallah en Cisjordanie, parallèlement à une autre festivité dans la bande de Ghaza en l'honneur du Président.

Les organisateurs de la cérémonie ont supervisé un lâcher de ballons après que le choix de la personnalité de l’année 2020 s’est porté sur le Président, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les organisateurs ont exprimé leurs remerciements au Président Tebboune, au Gouvernement et au peuple algériens, pour leur soutien à la cause palestinienne et leur rejet de la normalisation avec l’entité sioniste.

A Ghaza, la cérémonie a été organisée parallèlement à celle en Cisjordanie, à l’intérieur du siège de l’Association de fraternité palestino-algérienne, en présence de nombre de personnalités palestiniennes, de notables, de chefs de communes, ainsi que de la communauté algérienne.

Tous ont exprimé leurs remerciements aux dirigeants algériens qui soutiennent leurs causes justes, rappelant son appui constant à la Révolution palestinienne depuis son déclenchement avant 1956.

La Fondation "The Lady of the Earth" avait planté, mardi dernier, un olivier au mont Al-Zaytoun, au nom du Président Tebboune, "en hommage à ses positions fermes et en tant que personnalité du monde, ayant gagné le respect du peuple palestinien et des peuples qui rejettent la normalisation".

Le Président Tebboune avait demandé au Président palestinien, Mahmoud Abbas, lors d’un entretien téléphonique dimanche dernier, de transmettre ses remerciements et toute sa considération, ainsi que ses sentiments de fraternité à tous ceux qui ont planté un olivier en son nom au mont Al-Zaytoun, en face de la sainte ville d’Al Qods et à travers eux à l’ensemble du peuple palestinien".