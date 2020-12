Cinq casemates détruites et une somme de 80.000 euros récupérée à Jijel

Cinq casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites, lundi dans la localité de Djebel Boutouil à Jijel, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a récupéré également une somme de 80.000 euros représentant "la première tranche de la rançon, objet du marché conclu le mois d'octobre passé au Sahel", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation du terroriste Rezkane Ahcene, dit Abou Dahdah, capturé le 16 décembre 2020, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune d'El-Ancer à Jijel (5e Région militaire), un détachement de l'ANP a découvert et détruit, aujourd'hui 28 décembre 2020 dans la localité de Djebel Boutouil dans la même zone, cinq (05) casemates pour terroristes, et a récupéré la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros", précise la même source.

Cette somme "s'est avérée être la première tranche de la rançon, objet du marché conclu le mois d'octobre passé au Sahel, et supposée être versée au profit des résidus des groupes terroristes traqués par les services de sécurité au nord de notre pays", note la même source.

"Cette opération, toujours en cours, s'inscrit dans la dynamique des efforts consentis sur le terrain, et confirme une fois encore, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et assécher ses sources de financement", conclut le communiqué.