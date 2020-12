Inauguration du premier incubateur de start-up dans le secteur des transports et de la logistique

Un nouvel incubateur dédié aux start-up activant dans le secteur des transports, intitulé "Naql Tech" a été inauguré ce mardi par le ministre des Transports, Lazhar Hani, accompagné par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et le ministre des Start-up et de l'Economie de la connaissance, Oualid El-Mahdi Yacine.

L'incubateur, situé au niveau du centre de formation de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), accueille une dizaine de start-up innovantes dans les secteurs du transport et de la logistique allant de l’information en temps réel à la ville data en passant par les plateformes logistiques numérisées.

Lors de son discours prononcé à cette occasion, le ministre des Transport a souligné l'importance de l'utilisation des technologies numériques dans ce secteur, "un secteur de services par excellence".

Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications a soulevé l'opportunité que représente cette structure pour accueillir la jeunesse innovante créatrice de richesse.

Il a assuré que cette initiative du ministère des Transports contribuera à la facilitation des procédures en levant la bureaucratie face aux projets innovants.

M. Boumzar a ainsi fait savoir que l'expérience acquise au niveau de l’incubateur de Sidi Abdallah peut être mise à disposition de cette nouvelle structure afin de soutenir la création de contenus nationaux en terme numérique.

Pour sa part, le ministre des Start-up et de l'Economie de la connaissance a savoir a fait savoir que cet incubateur fait partie des structures de soutien aux start-up, expliquant que cette nouvelle structure doit permettre aux porteurs de projet dans le secteur des transports de bénéficier d'une formation et de mettre en œuvre leurs projets de manière concrète au profit du secteur des transports avec la collaboration des entreprises publiques de transport et du ministère.

"Cet incubateur est une passerelle entre les porteurs de projets innovants et le ministère de tutelle", a-t-il estimé, rappelant qu'au sein de son département ministériel, plusieurs start-up du secteur des transports ont été soutenues.

De plus, M. Oualid a noté l'intérêt d'encourager la création d’incubateurs et de tout mécanisme de soutien de ces projets innovants, "loin des entraves pouvant entraver leur activité", ajoutant que l'innovation est nécessaire pour bâtir un nouveau modèle économique .

De son côté, le directeur du projet de cet incubateur, Mehdi Omarouayache, a estimé que les transports représentent un secteur névralgique impliqué dans un effet d’entrainement sur les autres secteurs.

Ce secteur même est pris en considération, a-t-il rappelé, comme critère à l'évaluation de la compétitivité des territoires.

"On doit compter sur nos compétences disponibles pour rationnaliser les coûts de transport et de logistique", a-t-il soutenu, soulignant le haut niveau de compétence des start-up et des porteurs de projets venant de différentes wilayas du pays.

Le même responsable a également indiqué que ce nouvel incubateur permettra aux start-up du secteur du transport-logistique d'être soutenues dans leur recherche de financements, dans l'élaboration de leurs business plans et dans le développement de leurs réseaux et de leur visibilité. APS