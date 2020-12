Agriculture: relance du recensement du secteur en 2021

Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, compte relancer le Recensement Général de l'Agriculture (RGA) durant la campagne agricole 2020-2021, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué du ministère.

Pour ce faire, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, M. Abdelhamid Hemdani, a signé le 9 décembre en cours une circulaire portant sur la relance de cette opération qui "permettra une connaissance précise et parfaite des structures agraires en vue d’une meilleure visibilité du secteur et la mise à niveau du système d’information statistique actuel".

Cette nouvelle opération de recensement, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur agricole 2020-2024, précise le communiqué, rappelant que le dernier recensement, remonte à 2001.

Dans cette nouvelle circulaire ministérielle adressée aux walis, M. Hemdani rappelle que la réalisation d’un recensement national du cheptel, qui est une partie principale du RGA, était parmi les instructions du président de la République lors du Conseil des ministres du 14 Juin 2020.

Cette opération permettra, selon le ministère, de construire une base de données sur cette ressource, et par conséquent une meilleure maîtrise de la filière des viandes rouges et un approvisionnement continu du marché national.

Le nouveau recensement se fera selon une approche modulaire, préconisée par la FAO, avec un module de base dit Soft et des modules thématiques, détaille le ministère.

Le RGA Soft, est le module de base dans lequel un questionnaire simplifié est utilisé, lequel comprendra les données structurelles de l’agriculture avec un recensement exhaustif de l’ensemble des exploitations agricoles et d’élevage.

Le suivi technique et opérationnel du recensement sera effectué par les commissions installées au niveau de toutes les wilayas, lesquelles comprennent l’ensemble des structures relevant du secteur et présidées par les directeurs des services agricoles, précise la même source. APS