Belhimer :Le retour du Président Tebboune dans les délais annoncés, une occasion pour confirmer les liens avec les citoyens

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, s'est félicité mercredi du retour du Président Abdelmadjid Tebboune sain et sauf au pays, estimant que ce retour "dans les délais annoncés" était "une occasion pour confirmer la relation de confiance et de respect, et la cohésion entre le Président et les citoyens".

"En mon nom personnel et au nom de l'ensemble des fonctionnaires et personnels du ministère de la Communication, il me plait d'adresser au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mes chaleureuses félicitations pour son retour au pays, guéri et rétabli du Coronavirus", a écrit M. Belhimer dans un message publié sur le site officiel du ministère.

"Ce retour béni, dans les délais annoncés, a été une occasion de confirmer la relation de confiance et de respect, et la cohésion entre le Président et les citoyens qui ont, spontanément et sincèrement, exprimé leur immense joie pour le retour de monsieur le Président de son voyage, pour soins, en Allemagne", a-t-il souligné.

Et d'ajouter : "cette belle image constatée, suite à la première

déclaration du Président de la République, rassurant son peuple et

réitérant son attachement à ses engagements, à travers les échos de la rue saluant son retour, est une preuve tangible de la banqueroute des gourous des réseaux sociaux, des laboratoires de la Fitna et des antichambres de la désinformation et de la conspiration contre l'Algérie, qui demeurera, comme l'a affirmé le Président, forte par son armée et ses institutions".

Le ministre a conclu son message en affirmant que "l'ambitieux projet de l'édification de l'Algérie nouvelle reste, en dépit de la difficile conjoncture locale et internationale, réalisable grâce à l'abnégation et aux sacrifices des Algériennes et Algériens où qu'ils soient, dans le cadre de l'union et la mobilisation autour de la patrie, encore et toujours".