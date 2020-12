Les partis et des organisations nationales se félicitent du retour du Président Tebboune au pays

Des partis politiques et des organisations nationales ont exprimé, mercredi, leur soulagement suite au retour au pays du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après un séjour médical en Allemagne, affirmant que cela "est à même de barre la route aux suspicieux et démasquer ceux qui ont misé sur l’échec des réformes politiques".

Le groupe des indépendants à l’Assemblée populaire nationale (APN) s'est "fortement félicité" du retour en bonne santé du Président Tebboune au pays", priant Allah, Tout-Puissant, "de l’assister, de lui préserver sa santé et de guider ses pas dans la réussite de l’édification de l’Algérie nouvelle, à laquelle aspire grandement le peuple algérien.

Les députés indépendants ont tenu, par la même occasion, à rendre hommage "aux hommes d’Etat qui ont veillé avec abnégation au fonctionnement des institutions de la République", appelant "tout un chacun à œuvrer pour relever les défis et gagner les enjeux imposés par la conjoncture régionale et internationale".

De son côté, le parti "El Wassit Essiassi", a affirmé que "par son retour guéri et en bonne santé, le Président Tebboune aura débusqué les apprentis de la politique et les commerçants de l’argent sale qui ont misé sur l'échec du projet des réformes politiques, dont les contours n’ont cessé de se cristalliser à travers la nouvelle Constitution".

La formation politique a salué également la déclaration faite par le Président Tebboune après son retour en Algérie, en affirmant "avec détermination sa volonté de relancer le projet des réformes jusqu’à son aboutissement et l’instauration des règles, valeurs et principes de l’Etat de droit".

Pour sa part, le Front national pour la justice sociale (FNJS) a déclaré "avoir reçu avec ne grande satisfaction la nouvelle du retour du président de la République, sain et sauf, au sein de son pays et de son peuple", soulignant que ce retour "a redonné espoir aux Algériens en le parachèvement de l'édification d'une Algérie nouvelle" et "a barré la route aux sceptiques et aux conspirateurs contre l'Algérie et son peuple, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur".

A cette occasion, le FNJS a réaffirmé "son adhésion totale à toute les phases du parachèvement des réformes constructives, initiées par l'Etat au cours de la première année du mandat du Président Tebboune".

Le Front du la bonne gouvernance (FBG) a exprimé, quant à lui, sa "satisfaction" quant au retour du président de la République, "priant Allah de protéger l'Algérie et son peuple contre tout malheur, de les combler de paix, de sécurité et de stabilité, et d'assister le Président Tebboune (...) pour le parachèvement du processus des réformes visant à renforcer le socle des institutions démocratiques, conformément au principe du changement et du renouveau, au service de l'Algérie nouvelle".

Dans le même sillage, le Mouvement El-Islah "s'est dit satisfait" de cet événement, affirmant "sa disponibilité permanente à toutes les exigences de l'intérêt national et de la prochaine étape, afin de gagner les divers enjeux et remporter tous les défis internes pour contrer les conspirations extérieures".

Dans un communiqué, le Parti "Ennour El Djazairi" (PED) a indiqué avoir reçu "avec joie et bonheur" la nouvelle du retour du président de la République, lui souhaitant "une bonne année dans une Algérie sereine, stable et prospère sous sa clairvoyante conduite".

La même satisfaction a été exprimée par l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), qui a valorisé "les assurances données au peuple algérien quant à son avenir" par le Président Tebboune dans son message" à l'occasion de son retour au pays.

L'UGCAA s'est également félicitée des directives "pertinentes" contenues dans ce message, à travers lequel le président de la République a confirmé sa résolution à parachever l'option constitutionnelle et à poursuivre la mise en œuvre des réformes auxquelles aspire le peuple algérien".

Par ailleurs, l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a adressé, par la voix de sa Secrétaire générale, Nouria Hafsi, ses félicitations au Président Tebboune et au peuple algérien pour ce retour "heureux", appelant "à prêter main forte au Président de la République pour la concrétisation de ses engagements" et "à la vigilance et à la prudence, plus que jamais, pour barrer la route aux conspirateurs et comploteurs.

Dans ce cadre, plusieurs responsables de formations politiques ont choisi Twitter et Facebook pour faire part de leur joie quant au retour du Président de la République à l'image de du Secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji a écrit dans un Tweet: "Louange à Dieu pour le retour du président de la République en bonne santé, Dieu merci pour son rétablissement et son retour à son peuple et son pays, je prie Allah de préserver l’Algérie, peuple et armée".

Dans un Tweet, le SG du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a déclaré: "le retour au pays du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en bonne santé après son hospitalisation, nous encourage davantage à travailler main dans la main avec le président Tebboune à qui nous exprimons nos vœux de bonne santé en vue de contribuer à l’édification d’une Algérie stable et prospère".

Pour sa part, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a, quant à lui, écrit sur son compte Facebook: "nous souhaitons à M. le Président de la République la bienvenue et un bon retour. Que Dieu vous garde en bonne santé et vous assiste dans vos missions au service du pays et du peuple".

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a écrit également dans un Tweet: "à l’occasion du retour du Président Tebboune au pays, nous lui souhaitons bonne santé et nous lui exprimons notre totale assurance pour un nouveau départ et la poursuite du chemin des Algériens vers une Algérie nouvelle".

Quant au parti Tadjamou Amal Al Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son compte officiel Facebook "son profond soulagement et sa grande satisfaction" pour le retour du président Tebboune en Algérie".

Dans le même sillage, le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé sur la page Facebook du parti sa joie pour le retour du Président de la République au pays en bonne santé, priant Dieu de "le guider et de l'aider dans toutes ses missions au service du peuple et de la nation".

Dans un communiqué, le Secrétariat national de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a reçu "avec soulagement et grande joie" la nouvelle du retour au pays du Président Tebboune, lui souhaitant une bonne santé".

Par ailleurs, l'Alliance nationale républicaine (ANR) a exprimé son "bonheur et son soulagement" après le retour du Président, lui souhaitant "santé et bien-être", ainsi qu'un "prompt rétablissement à tous les malades" tout en priant Dieu d'accorder sa miséricorde aux victimes de la pandémie du nouveau coronavirus".

De son côté, le Mouvement de l'Entente nationale a exprimé, dans un communiqué, son "immense bonheur" pour le retour du Président Tebboune dans son pays, lui souhaitant "bonne santé et bien-être", tout en estimant que ce retour "sera un début prometteur pour de nombreux chantiers lancés dans le cadre du programme du Président de la république visant à améliorer la situation des citoyens et mener à bien les réformes engagées sur la voie de l'Algérie nouvelle".