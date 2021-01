Blida : sauvetage d'une douzaine de familles bloquées sur les hauteurs de Chréa

Une opération de sauvetage d'une douzaine de familles bloquées dans leurs véhicules sur les hauteurs de Chréa dans la wilaya de Blida, a été lancée conjointement par les unités du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) de la direction locale de la protection civile, l'armée nationale populaire (ANP) et la direction des travaux publics (DTP), a indiqué vendredi un communiqué de la protection civile.

Les unités du GRIMP déployées sur place afin d'assurer la couverture sécuritaire et sanitaire, interviennent aux côtés des éléments de l'ANP et de la DTP qui a mobilisé les engins nécessaires pour évacuer la neige et ouvrir les voies afin de secourir une douzaine de familles bloquées à l'intérieur de leurs véhicules qui n'étaient pas équipés de chaînes à neige et qui ont dérapé à cause des chutes de neige, explique ledit communiqué.

Des embouteillages sont signalés au niveau du centre-ville de Chréa et de la route nationale N 37 qui relie cette localité à la ville de Blida, ainsi que sur la route la reliant à la zone rurale de Tabïnet dans la commune de Bouinan, en dépit des alertes à éviter de se rendre dans cette région, lancées par la protection civile suite aux risques de glissements et de dérapages pendant les chutes de neige, observe la même source.

La direction de la protection civile a invité les automobilistes qui se trouvent sur les différents axes qui mènent vers Chréa à faire preuve de patience, le temps de dégager les routes et rétablir la circulation.

L'Office national de météorologie, a prévu, dans un bulletin spécial, des chutes de neige ce vendredi, dans plusieurs wilayas du Nord du pays dont Blida, sur des hauteurs situées entre 900 et 1000 mètres d'altitude et sur 700 à 800 mètres à compter de demain samedi.