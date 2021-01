Lutte antiterroriste : quatre terroristes abattus samedi à Gouraya, deux éléments de l’ANP tombent au champ d'honneur

Quatre (04) terroristes ont été abattus samedi à Gouraya dans la wilaya de Tipaza par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Messelmoune, Daïra de Gouraya, à Tipaza en 1ère Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, aujourd'hui 2 janvier 2021, quatre (04) terroristes et récupéré, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (01) fusil mitrailleur de type (RPK) et deux (02) fusils à pompe, suite à un accrochage avec un dangereux groupe terroriste", a précisé le MDN.

Selon la même source, "lors de cette opération, toujours en cours, le Sergent Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak sont tombés en martyr au champ d'honneur".

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des défunts et à tous les personnels de l'Armée Nationale Populaire, priant Allah Le Tout-Puissant de leur accorder sa sainte miséricorde et les accueillir en son vaste paradis", a-t-on ajouté.

"Cette opération qui intervient à l'entame de la nouvelle année 2021 sera, avec la détermination et les sacrifices des vaillants soldats de l'Armée nationale populaire, décisive pour venir à bout des résidus du terrorisme, et confirme la résolution de nos Forces armées à préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire national", a-t-on souligné.

APS