Les sélections nationales, juniors et seniors, en stage de préparation du 05 au 20 janvier

Les sélections nationales de lutte, juniors et seniors (garçons et filles), seront en stage de préparation du 05 au 20 janvier prochain au niveau des Centres sportifs de Souidania (Alger) et de Chlef, a indiqué ce samedi la Fédération algérienne des luttes associées sur sa page Facebook.

C’est en prévision du tournoi « Afrique-Océanie », qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, prévu du 02 au 04 avril prochain à El Jadida (Maroc) ainsi que les championnats d'Afrique programmés du 06 au 10 avril dans la même ville, que les lutteurs algériens vont se retrouver pour deux stages de préparation.

Les athlètes séniors de la lutte gréco-romaine, au nombre de 18, seront au Centre sportif régional de la wilaya de Chlef sous la conduite des entraîneurs Bendjedaâ Mazouz et Zeghdane Messaoud.

De leur côté, les spécialistes de la lutte libre (juniors et seniors) et féminine, éliront domicile au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), sous la conduite des entraîneurs Aoune Fayçal, Benrahmoune Mohamed et Chergui Ammar.