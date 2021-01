ENIEM : les pouvoirs publics donnent des garanties pour une solution de long terme

Les activités industrielles au sein des unités de production de l'Entreprise nationale des industries électroménagères ont repris dimanche, a annoncé le président-directeur général de l’ENIEM, Djilali Mezzouar.

La date de reprise de l'activité est prévue ce dimanche, a affirmé le PDG de l’entreprise dans une déclaration à la radio Chaine 3.

À cet effet, M. Mezzouar a lancé un appel aux employés et aux personnels de l'entreprise pour « rejoindre leurs postes de travail et faire preuve de sagesse et de maturité et d'éviter de répondre à toute forme de manipulation et de malveillance, source de perturbation et de déstabilisation », a-t-il précisé.

Tout en reconnaissant « la situation difficile que traverse actuellement son entreprise », le premier responsable de l’ENIEM a tenu à rassurer ses employés. « On a reçu des garanties auprès des pouvoirs publics pour préparer une solution à long terme pour l’ENIEM qui garantira la pérennité des emplois au sein de l'entreprise, et ce dans les meilleurs délais possible », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, la direction de l'ENIEM avait annoncé un arrêt technique d'activité d'une durée d'un mois, du 01 au 31 décembre dernier, pour cause de contraintes financières et de rupture des stocks des matières premières.