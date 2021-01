Guerre au Sahara occidental : l'armée marocaine fait face à des difficultés organisationnelles et logistiques

Le journaliste et ancien agent des renseignements marocains, Farid Boukass, a révélé sur sa chaîne Facebook (N24) que l’armée marocaine fait face à de grands problèmes suite au déclenchement de la Deuxième Guerre au Sahara occidental.

L’ancien agent de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc, citant des sources diplomatiques la qualifiant de "très fiable", a ajouté que l’armée marocaine avait transporté des soldats marocains blessés lors d’affrontements militaires avec l’armée sahraouie vers les hôpitaux de Dakhla et Smara occupées en imposant un silence strict sur leur état de santé.

Selon Boukass, "il y a plusieurs cas de désertion militaire et de désobéissance aux ordres dans certaines casernes situées dans les parties occupées du Sahara occidental et d’autres au Maroc", notamment après que "de nombreux commandants militaires ont été placés sous écoute et surveillance par les services de renseignement".

L’auteur du livre «Le Maroc à travers les yeux d’un agent de renseignements» révèle qu’il y a « une perturbation dans la distribution d’armes et de nourriture aux soldats », soulignant que "Mohamed VI fait face à des difficultés organisationnelles et logistiques pour déployer l’armée le long du mur de séparation".

Il a révélé également que l’appareil de renseignement marocain emploie 600 agents dans les comités électroniques pour lancer des campagnes trompeuses à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.