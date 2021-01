MDN : Chanegriha à Tipasa suite à la réussite de l'opération antiterroriste menée à Messelmoune

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué dimanche une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoune à Tipaza, suite à la réussite de l'opération antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l'ANP, ayant permis d'éliminer quatre terroristes "sanguinaires et dangereux", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Accompagné du Général-major Ali Sidane, commandant de la 1ère Région militaire, M. Chanegriha a tenu une "allocution d'encouragement adressée aux personnels de ces unités, à travers laquelle il a salué cet exploit et transmis aux militaires ayant participé à cette opération qualitative les salutations, la reconnaissance et les encouragements du président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", précise le communiqué.

"J'ai tenu à vous rencontrer suite à la réussite de l'opération antiterroriste que vous avez exécutée hier le 2 janvier 2021.

Vous, les vaillants personnels de nos unités, avez réussi à éliminer quatre terroristes sanguinaires et dangereux et à récupérer leurs armes", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a indiqué avoir transmis également "les salutations, la reconnaissance et les encouragements de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, "pour cet exploit dont nous nous enorgueillissons et appelons à le prendre en exemple".

"Nous saluons aussi les résultats positifs que les unités de l'ANP ne cessent de réaliser dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ce qui contribue à la maitrise totale de la situation sécuritaire dans notre pays", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a renouvelé "ses sincères condoléances aux collègues et familles et proches des deux martyrs du devoir national, tombés au champ d'honneur, qui ont affronté les groupes terroristes sanguinaires, tout en exhortant l'ensemble des militaires à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec détermination et résolution".

"Je tiens à présenter, en mon nom personnel, en votre nom et de l'ensemble des personnels de l'ANP, nos sincères condoléances aux familles et proches des deux martyrs du devoir national, le sergent Mebarki Saad Eddine et le caporal-chef Gaïd Aïchouche Abdelhak, tombés au champ d'honneur, en affrontant les groupes terroristes sanguinaires et défendant la sécurité et la stabilité de notre peuple et notre patrie l'Algérie, priant Allah Le Tout-Puissant d'accueillir leurs âmes pures avec la récompense accordée aux bienfaisants et de les accepter parmi les prophètes et les messagers d'Allah dans les jardins de l'éternité et de la félicité, et de nous accorder à nous tous patience et réconfort dans cette douloureuse épreuve", a-t-il dit.

Il a appelé, une fois de plus, à "faire preuve du plus haut degré de vigilance et de précaution, poursuivre avec détermination et résolution la lutte contre les résidus terroristes et consentir davantage d'efforts dévoués et laborieux afin de préserver les acquis opérationnels obtenus grâce aux incommensurables sacrifices consentis par les personnels de l'ANP et des services de sécurité".

"Il vous appartient également de comprendre que préserver ces acquis constitue un devoir sacré dont vous devez vous acquitter avec honneur et fierté", a souligné le chef d'Etat-major de l'ANP.

Le Général de Corps d'Armée a, par la suite, inspecté sur les lieux le dispositif opérationnel de ces unités et leurs conditions de travail, "dispensant par la même, à leurs personnels de précieux conseils et orientations dans le domaine de la lutte contre les groupes terroristes, partant de sa longue expérience sur le terrain".

Il convient de souligner que "lors de la visite du Général de Corps d'Armée aux unités militaires dans la zone de Messelmoune à Tipaza (1ère RM), et dans la poursuite de l'opération de recherche et de ratissage, toujours en cours, menée dans la même zone, un détachement de l'ANP a abattu, cet après-midi, deux (2) autres dangereux terroristes et récupéré deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions.

Ainsi, le bilan de cette opération s'élève à l'élimination de six (6) terroristes et la récupération de six (6) armes à feu", indique le communiqué du MDN.

Lors de cette opération, "le caporal Rachedi Mohamed Rabah est tombé en martyr au champ d'honneur.

En cette douloureuse circonstance, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du Chahid et à tous les personnels de l'ANP, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis". APS