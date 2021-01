SNTF : reprise lundi des trains voyageurs, régionaux et grandes lignes

Les trains voyageurs, régionaux et grandes lignes reprendront leurs activités à partir du lundi 04 janvier, à l’exception des trains couchettes auxquels le protocole sanitaire ne peut être appliqué, a indiqué ce dimanche la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

« Suite à la décision de reprise progressive et contrôlée du transport inter-wilayas par train, la SNTF informe son aimable clientèle de la reprise des activités des trains voyageurs, régionaux et grandes lignes à partir de demain, lundi 4 janvier 2021, à l’exception des trains couchettes auxquels le protocole sanitaire ne peut être appliqué », précise le communiqué de la SNTF publié sur sa page Facebook.

Selon la même source, les trains circuleront entre 06h du matin et 18h00 en prenant en considération les horaires du confinement partiel à domicile (20h-5h du matin) dans les wilayas concernées.

Par ailleurs, la SNTF appelle ses clients à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires et les mesures de distanciation sociale et les informe que les horaires de départ et de retour peuvent être consultés sur le site web de la SNTF (www.sntf.dz) et sur les plateformes des réseaux sociaux de l’entreprise.

Les lignes concernées sont :

Oran/Alger - Alger/Oran

Oran/Chlef - Chlef/Oran

Oran/Relizane - Relizane/Oran

Oran/Saida - Saida/Oran

Oran/Bechar - Bechar/Oran

Oran/Tlemcen - Tlemcen/Oran

Tlemcen/Maghnia - Maghnia/Tlemcen

Oran/Ain Temouchent - Ain Temouchent/Oran

Ain Temouchent/Beni Saf - Beni Saf/Ain Temouchent

Oran/Sidi Bel Abbès - Sidi Bel Abbès/Oran

Oran/Arzew - Arzew/Oran

Annaba/Sidi Amar - Sidi Amar/Annaba

Souk Aras/Sidi El-Hemissi - Sidi El-Hemissi/Souk Aras

Annaba/Berrahal - Berrahal/Annaba

Annaba/Chihani - Chihani/Annaba

Alger/Bejaia - Bejaia/Alger

Alger/Chlef - Chlef/Alger

Beni Mansour/Bejaia - Bejaia/Beni Mansour