Le Président Tebboune adresse ses condoléances aux membres et éléments de l'ANP et à la famille du martyr Rachedi Mohamed

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dimanche, un message de condoléances aux membres et éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du martyr du devoir national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d'honneur alors qu'il combattait les résidus du terrorisme dans la zone de Messelmoune à Tipaza.

"C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès en martyr du caporal Rachedi Mohamed Rabah alors qu'il combattait les résidus du terrorisme abject. J'adresse mes condoléances les plus attristées aux membres et éléments de l'ANP et à la famille du martyr du devoir national, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis", a écrit le Président Tebboune sur son compte officiel Twitter.

Le caporal Rachedi Mohamed Rabah est tombé au champ d'honneur dans la commune de Messelmoune (Tipaza) lors d'une opération de recherche et de ratissage près de ladite commune ayant permis d'abattre deux (2) autres dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et des munitions.

Ainsi, le bilan de cette opération s'élève à six (6) terroristes abattus en plus de la récupération de six (6) armes à feu.

APS