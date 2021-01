Education nationale: lancement d'une plateforme numérique pour la formation des enseignants

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a supervisé lundi à Alger le lancement officiel d'une plateforme numérique de formation qui fournira, dans un premier temps, la possibilité d'un apprentissage, en présentiel et à distance, à l'effet de développer les compétences des ressources humaines.

Supervisant le lancement de la saison de formation 2020/2021, M. Ouadjaout a affirmé que le ministère de l'Education nationale s'appuierait sur les mécanismes de la double formation (en présentiel et à distance) à travers le réseau numérique national de formation, lequel fait l'objet des essais et permettra de "développer les compétences des ressources humaines, quels que soient leurs missions et leurs rangs" et "de leur ouvrir des horizons de l'innovation, au service de "la qualité" de l'école nationale.

Dans un premier temps, ajoute le ministre, quelque 4929 enseignants formés bénéficieront des prestations de cette plateforme dans le cadre d'une formation spécialisée et complémentaire avant la promotion, en attendant d'être généralisées aux nouveaux enseignants dans le cadre de la formation pédagogique préalable.

Il a également indiqué que les défis imposés par les mesures exceptionnelles de la lutte contre la propagation du Coronavirus nécessitaient de s'y adapter, à travers "l'accélération d'exploitation des mécanismes numériques alternatifs à même de garantir la continuité de la formation, tout en poursuivant la modernisation selon un système moderne capable de suivre le rythme des développements à tous les niveaux".

Par ailleurs, le nombre des enseignants concernés par une formation spécialisée au cours de cette nouvelle saison de formation a atteint 10.773, dont 4.929 concernés par une formation spécialisée et une formation complémentaire préalable à la promotion, a poursuivi le ministre.

A ce titre, M. Oudjaout a affirmé que son ministère "avait obtenu une autorisation exceptionnelle" auprès des services de la Fonction publique et de la réforme administrative, à l’effet d’ouvrir des annexes de formation au niveau de wilaya, en vue de parachever l’année de formation écoulée qui s’était arrêtée fin mars 2020.

En cause, l’application des exigences des dispositifs de prévention contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, d’autant que cette période exceptionnelle s’est prolongée du 25 août au 15 octobre 2020.

Pendant cette rentrée de formation, ajoute la même source, une autorisation pour l’exploitation des listes de réserve des enseignants admis au concours de recrutement au titre de l’exercice 2017-2018, a été obtenue.

De même qu’il a été procédé à l’exploitation des listes de réserve des examens professionnels organisés au titre de l’exercice 2019.

Cette mesure vise, selon le ministre, à "assurer l’encadrement administratif et pédagogique des établissements de l’enseignement et à garantir une scolarisation ordinaire au profit des élèves, lors de l’année scolaire 2020-2021"».

Le ministre a saisi l’occasion du coup d’envoi de la nouvelle année de formation, pour réaffirmer l’intérêt que porte son secteur au capital humain "étant une ressource essentielle, à même de garantir la promotion de performance de l’école algérienne au niveau des normes en vigueurs aux double plan régional et international.

A l’occasion, M. Ouadjaout a appelé les enseignants à "adhérer" à la démarche de numérisation, étant "garante de la transparence et de l’efficience", d’autant plus, qu’elle est une méthode qui est, à présent, appliquée mondialement en matière de gestion numérique et en temps réel.

Pour ce faire, il importe, estime le ministre, d’assurer les compétences adéquates et d’améliorer la performance de cette opération de modernisation. APS