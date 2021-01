L’opposant marocain Boukas à la radio : "la normalisation avec l'entité sioniste vise à sauver le système monarchique de l'effondrement"

Le chercheur et ancien officier du renseignement marocain, Farid Boukas, a affirmé que « la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste vise à sauver le système monarchique de l'effondrement ».

Dans une interview accordée, ce lundi, à Radio Algérie internationale, Farid Boukass a déclaré que « le peuple marocain rejette la normalisation avec les sionistes et la considère comme une honte », soulignant que « les services de renseignement marocains mènent une politique de répression contre les manifestants qui descendent dans la rue pour exprimer leur rejet de la normalisation avec l'entité sioniste ».

L'opposant et ancien officier du renseignement marocain a estimé que parmi les scénarios possibles, dans l'étape à venir au Maroc, figure l'éclatement de ce qu'il a appelé la « révolution des affamés », à la lumière du déclin des libertés publiques et des restrictions imposées aux opposants et aux journalistes.