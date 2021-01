L'Algérie condamne "avec force" les attaques terroristes perpétrées à l'ouest du Niger

L'Algérie condamne "avec force" des attaques terroristes ayant ciblé, samedi, deux localités dans l'ouest du Niger, en exprimant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple nigériens, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie condamne avec force les attaques terroristes sanglantes qui ont ciblé les localités de Tchombangou et Zaroumdareye dans la région ouest de la République du Niger, faisant de nombreux morts et blessés parmi les civils sans défense", indique le communiqué.

L'Algérie "présente, en ces douloureuses circonstances, ses vives condoléances aux familles endeuillées et réitère sa solidarité pleine et entière avec le gouvernement et le peuple frère du Niger", et "demeure convaincue que ce pays voisin saura faire face, dans l'unité de son vaillant peuple, aux défis immenses qu'impose ce fléau abject".

Par ailleurs, "l'Algérie réitère son engagement indéfectible à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à éradiquer le terrorisme", conclut le communiqué.

Cent personnes ont été tuées samedi dans les attaques de ces deux villages de l'ouest du Niger, selon le maire de la commune dont ils relèvent.

Distantes l'une de l'autre de 7 kilomètres, ces deux localités sont situées à 120 kilomètres au nord de la capitale Niamey, dans la région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina.

Selon le même responsable, 70 personnes ont été tuées à Tchombangou et 30 autres à Zaroumadareye.

Vingt-cinq personnes ont été également blessées lors de cette opération terroriste organisée le jour même de la proclamation des résultats de la présidentielle, donnant largement en tête (39,33%) le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur qui a promis de renforcer la lutte contre les groupes terroristes.

APS