M. Djerad s'entretient au téléphone avec le chef du gouvernement tunisien

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, s'est entretenu lundi au téléphone avec le chef du gouvernement tunisien, M. Hichem Mechichi, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"M. le Premier ministre et le chef du gouvernement tunisien ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des liens de fraternité, de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays ainsi que leur volonté commune d’œuvrer pour leur renforcement et leur consolidation continue", souligne le communiqué.

Selon la même source, "les échanges entre les deux parties ont permis de passer en revue l’état des relations bilatérales et les opportunités de coopération algéro-tunisienne, dans la perspective de l’organisation des échéances que les deux pays préparent, notamment la grande Commission mixte de coopération".

"Lors de cet entretien téléphonique, M. le Premier ministre a félicité le chef du gouvernement tunisien pour l’accession de la Tunisie à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois courant", ajoute-t-on.

Les deux parties ont procédé, lors de cet entretien, à "un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun en relevant, avec satisfaction, la concordance des vues des deux pays sur la situation dans la région et en réaffirmant leur attachement à la poursuite et au renforcement de la concertation bilatérale sur l’ensemble de ces questions".

"Au terme de l’entretien, M. le Premier ministre a invité le chef du gouvernement tunisien à effectuer une visite en Algérie", conclut le communiqué.

APS