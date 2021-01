Réouverture prochaine des théâtres et des maisons de la Culture

Les théâtres, les maisons de la culture et autres espaces relevant des établissements culturels sous tutelle, fermés depuis plus de 10 mois en raison de la propagation de la Covid-19, rouvriront bientôt leurs portes a annoncé ce dimanche le ministère de la Culture et des Arts.

« Suite à la réunion tenue récemment entre Mme Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts, et les cadres du ministère et en réponse au besoin incessant exprimé par les intellectuels et artistes en vue de redynamiser les activités culturelles et artistiques, Mme Bendouda a émis une directive pour ouvrir les théâtres, les maisons de la culture ainsi que les espaces relevant des établissements culturels sous tutelle, et ce dans le respect total des mesures de prévention contre la Covid-19 », indique le communiqué du ministère publié sur sa page Facebook.

Selon la même source, plusieurs manifestations, activités et rendez-vous culturels sont programmés au niveau des espaces culturels.

À titre de rappel, la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté la vie culturelle avec l'annulation des manifestations et autres événements culturels.