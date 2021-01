Elaboration de 26 contrats de recherches de substances minérales

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab a fait état, dimanche à Constantine, de l’élaboration de 26 contrats de recherches de substances minérales à travers le pays.

"Le secteur des mines a déjà élaboré 26 contrats de recherches de nouvelles substances minérales dans la perspective d’élargir la base minière algérienne et trouver des extensions dans les gisements existants en vue d’augmenter la production nationale en la matière", a précisé le ministre lors d'une conférence de presse en marge d’une visite de travail dans cette wilaya.

Les contrats de recherche ont été établis par l’Agence des activités minières (AAM) et l’Office national de la recherche géologique et minière (ONRGM), a déclaré le ministre, qui a insisté sur l’impératif "d’augmenter et de multiplier" la production des matières premières considérées comme la base du développement durable.

L’investissement dans le domaine minier constitue aujourd’hui une "obligation", d’autant plus, a ajouté le ministre que l’Algérie s’attèle à relancer les industries de transformation, nécessitant la disponibilité des matières premières en quantités suffisantes.

Dans ce cadre, M. Arkab, qui a indiqué que l’Algérie possède un "important potentiel minier", a fait état d’une vaste opération de mise à jour du domaine minier lancée à l’aide des technologies de pointe et de la géophysique aéroporté (système d’acquisition de données géophysiques à l'aide d'un aéronef).

Il s’agit là, d’un "balayage total devant permettre l’identification avec précision les indices et les gisements existants et l’élargissement de la carte minière nationale", a précisé le ministre, réitérant l’engagement de son département ministériel à "ouvrir le champ d’investissement dans ce domaine dans le strict respect de la loi en vigueur".

A son arrivée à Constantine, le ministre des Mines, Mohamed Arkab a posé, à Ouled Rahmoune, la première pierre d’un projet de réalisation d’une nouvelle usine de production de carbonate de calcium micronisé.

Le ministre a également visité une usine de production de carbonate de calcium de statut privé implanté dans la même région (Ouled Rahmoune). APS