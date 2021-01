Polisario : Visite d'une délégation américaine à Laâyoune occupée, simple "tournée touristique de propagande"

Le ministre conseiller à la Présidence de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) chargé des affaires politiques, Bachir Mustapha Sayed a qualifié, dimanche, la visite effectuée samedi par une délégation de l’administration américaine sortante à Laâyoune occupée de "simple tournée touristique de propagande".

La visite d’une délégation américaine dans les territoires sahraouis occupés n’est qu’une simple "tournée touristique de propagande organisée par le guide touristique marocain au profit d’une administration dont le mandat prendra fin dans moins de deux semaines", a déclaré dimanche à l’APS M.Bachir Mustapha.

La visite de cette délégation, à moins de quinze jours de l’installation de la nouvelle administration américaine confirme la confusion dans laquelle se trouve l’administration du président sortant qui l’a amené à s’attaquer aux peuples sahraoui et palestinienne, à la légalité et au droit international mais aussi aux valeurs des Etats-Unis et de leurs institutions, a estimé M.Bachir Mustapha, qui également membre du secrétariat national du Front Polisario.

Cette délégation a confirmé lors de sa visite récente en Algérie "la position immuable" de ce pays à l'égard de la question sahraouie, à savoir une question de décolonisation qui ne saurait être réglée qu'avec l'application du droit international, selon la doctrine de l’ONU et de l’Union africaine (UA), a souligné le responsable sahraoui.

"Cette visite d’adieu et de complaisance intervient au moment où la nouvelle administration a annoncé le successeur de David Schenker et la désignation d’un nouvel envoyé au Moyen-Orient et l’Afrique du nord, connu pour son soutien aux questions de libération", a-t-il ajouté.