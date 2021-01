Fourar: les premiers lots de vaccins contre la Covid-19 arriveront imminemment

Les dernières directives sur le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus, ont été donné, hier dimanche, lors d’une réunion des directeurs de santé des 48 wilayas.

S’exprimant, lundi matin, dans l’émission l’invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, Djamel Fourar, indique que la campagne de vaccination contre le Covid 19 sera lancée, éminemment et s’étalera sur plusieurs mois voire une année peut-être signalant par la même que les premiers lots de vaccin contre la Covid arriveront imminemment.

Le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie précise que l’opération de vaccination commencera par les personnes prioritaires identifiées par le comité scientifique et touchera ensuite les autres catégories. « Notre objectif est d’atteindre 80 % de la population pour avoir une immunité générale » dit-il.

Pour cela, l’invité fait savoir que 8 000 structures de santé ont été mobilisées pour le bon déroulement de l’opération. Il faut savoir, ajoute-t-il, que l’Algérie a de l’expérience dans le domaine de la campagne de vaccination. En 2003, par exemple, nous avons organisé une campagne de vaccination contre la rougeole et on a réussi à vacciner 10 millions d’enfants en moins d’une semaine. Nous avons, donc, cette capacité de mobiliser très rapidement nos structures et nos professionnels de la santé pour conduire n’importe quelle campagne de vaccination, précise-t-il

Se montrant rassurant sur la bonne marche de la campagne, Dr Fourar, précise que la vaccination sera accessible pour tout le monde puisque nous allons organiser des équipes mobiles pour les zones d’ombre et les zones d’accès difficiles. Aucune population prioritaire ne sera laissée.

Pour l’invité, rien n’a été laissé au hasard. Il indique que des supports seront mis en place, au niveau des structures de santé afin de rapporter toutes les informations concernant la personne vaccinée, la date de la prise de la première dose et le rendez-vous de la deuxième dose.

Également, ajoute-t-il, nous allons mettre sur une plateforme numérique sur les effets indésirables du vaccin. Cela nous permettra, dit-il, d’avoir en temps réel, tout cas au niveau de n’importe quelle structure.

L’Algérie recevra prochainement encore 10 millions de doses

En plus des 500 000 doses de Spoutnik, l’invité de la radio affirme que l’Algérie recevra, prochainement, encore 8 à 10 millions de doses. « Nous sommes inscrits, depuis août 2020, dans le système COVAX qui est surveillé par l’OMS pour une répartition équitable des vaccins. Cette plateforme va nous permettre de couvrir 20 % de notre population », explique-t-il.

Selon le Dr Fourar, il y a aussi d’autres vaccins qui sont en phase clinique très avancée qui intéresse l’Algérie, notamment le vaccin britannique avec Oxford. « Il est très intéressant vu qu'il ne nous posera pas de problème de conservation et de distribution », conclut-il.