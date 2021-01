Concours de doctorat : prolongation des délais de dépôt des dossiers de candidature jusqu'au 14 janvier

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a annoncé lundi la prolongation, jusqu'au 14 janvier courant, des délais de dépôt de candidatures pour la participation aux concours de doctorat pour l'année 2020/2021, indique un communiqué du ministère.

Cette prolongation intervient "en réponse à la demande légitime des étudiants désireux de se présenter au concours et qui n'ont pas encore reçu leurs diplômes de master, en raison du retard accusé par certains établissements universitaires dans leur attribution", précise le communiqué.

Elle s'inscrit également dans le sillage de "l'écoute permanente par le ministère de tutelle des questions, préoccupations et problèmes des composantes de la famille universitaire", ajoute la même source.

Le ministère de tutelle avait procédé dans ce cadre à la création d’une commission nationale d'habilitation des parcours de formation doctorale et une autre chargée de l’examen des offres proposées par les établissements de l’Enseignement supérieur, avec la détermination des postes de formation ouverts, outre l'examen du dossier de la formation doctorale au niveau de chaque établissement universitaire avec l’élaboration d’une charte des droits et obligations du doctorant, à même de permettre aux instances et organismes d’évaluation d’assurer le suivi pédagogique de l’étudiant.