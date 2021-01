M. Boukadoum en visite de travail en Afrique du Sud

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, entamera, à partir de lundi, une visite de travail de deux jours en Afrique de Sud, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Durant cette visite, M. Boukadoum "aura des rencontres avec son homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor, et sera reçu en audience par les hautes autorités de ce pays ami, en vue de procéder à une évaluation approfondie de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial et culturel", précise la même source.

Cette visite sera, en outre, l'occasion pour "un échange de vues et d’analyses dans le cadre de la tradition de concertation entre les deux pays sur les différentes questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, de même qu'elle permettra de renforcer la coordination sur les questions importantes liées aux thématiques politiques et sécuritaires au sein des organisations régionales et internationales", ajoute le communiqué.