Le DG de la Radio Algérienne prend part à la 104e session du bureau exécutif de l’ASBU

Le Directeur Général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a pris part ce lundi, par vidéoconférence, aux travaux de la 104e session du Bureau exécutif de l’Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU).

Le DG de la Radio Algérienne était parmi le groupe médiatique représentant la partie algérienne, avec le Directeur Général de l’ENTV Ahmed Bensebane et le Directeur Général de Télédiffusion Algérie TDA, Said Boudjmadi.

Cette réunion se tient à la veille de la 40e session ordinaire de l’Assemblée générale prévue ce mercredi en mode distanciel, via vidéoconférence, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Les activités de l’ASBU, qui se poursuivront tout au long de la semaine prochaine, en plus de la 104e réunion du Conseil exécutif et de la 40e session ordinaire de l'Assemblée générale, comprendront un dialogue professionnel sur "Les médias à l'heure de la pandémie COVID-19 : contrôles et équilibres".

Il est à noter que l'Assemblée générale, l'organe suprême de la l’ASBU, a tous les pouvoirs pour assurer la réalisation des objectifs souhaités et se compose de tous les membres actifs, participants et associés.