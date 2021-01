Première Conférence nationale des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique samedi à Alger

La première session de la Conférence nationale des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) se tiendra samedi à Alger, a indiqué jeudi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un communiqué.

Les travaux de cette rencontre, qui seront présidés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, porteront, notamment sur "les sciences appliquées et expérimentales, la valorisation des recherche et développement et la coopération internationale", précise le communiqué.

L'objectif de la Conférence est de "coordonner les activités intéressant le développement des EPST, de renforcer le partenariat avec le secteur socio-économique, notamment en matière de valorisation des résultats de la recherche, d'innovation et de transfert technologique et d'identifier les moyens permettant le développement de la coopération inter-établissements de recherche nationaux et internationaux", ajoute la même source.

APS