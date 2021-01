Radio-Télévision : Jil FM et l’ENTV prépare le lancement d’une chaîne audiovisuelle dédiée à la jeunesse

Lancement bientôt d’une chaîne de télévision dédiée aux jeunes. L’idée se veut un projet en partenariat entre la Radio et la Télévision algériennes et qui s’inspire de la chaîne radiophonique Jil FM. Cette nouvelle chaîne (en projet) est, selon ses concepteurs, une copie des programmes d’animation, de divertissement et de culture générale destinés à une certaine tranche d’âge, les jeunes en l’occurrence.

L’annonce a été faite ce jeudi par le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, en marge de la commémoration du neuvième anniversaire de Jil FM, abritée par l’auditorium de la Radio nationale en présence du DG de l’ENTV, M. Ahmed Bensabane et les cadres de la direction des deux établissements.

« Un projet de partenariat pour valoriser les efforts des deux établissements pour donner un produit audiovisuel national de qualité », a indiqué le DG de la Radio Algérienne soulignant l’importance de la radio Jil FM en tant que tribune d’information et de communication dans le sens à former et forger le goût et la culture, outre les jeunes, à diverses tranches d’âges et couches sociales ».

Le premier responsable de la Radio Algérienne n’a pas manqué, à l’occasion, de renouveler l’appui de sa direction « à cette jeune chaîne, à son staff et à tous ceux qui de par leurs statuts et spécialités pourront promouvoir la culture et l’art en Algérie ».

M. Baghali a aussi mis l’accent sur le rôle que doit jouer Jil FM, en partenariat avec la chaîne télé attendue, tout en précisant le devoir de cette dernière à valoriser ce rôle à l’objet de représenter dignement l’image et la voix de l’Algérie dans la sphère médiatique.

De son coté, M. Bensabane, le DG de l’ENTV, a salué une telle orientation qui ouvre de nouveaux horizons de coopération entre les deux anciens établissements appelés à redoubler d’efforts et travailler de concert, selon une vision commune, pour le renouveau et la prospérité ».