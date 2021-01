Annaba : saisie de plus de 3 millions de dinars en faux billets

Un montant de 3,76 millions de dinars en faux billets de coupures de 1.000 et 2.000 dinars a été saisi et un individu suspect a été arrêté par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sureté de wilaya d'Annaba, a annoncé jeudi la cellule de communication de ce corps sécuritaire.

La saisie a été effectuée lors de la fouille du domicile du suspect (37 ans), qui est un repris de justice, sur mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal de Annaba, a expliqué la source, précisant que la BRI a également saisi des feuilles blanches destinées au faux-monnayage.

Le suspect sera traduit devant le procureur de la République près le tribunal d'Annaba après l'achèvement des procédures judiciaires d'usage.

APS