Boukadoum reçu à Nairobi par le président Kenyatta

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a été reçu, en audience vendredi, à Nairobi, par le Président kenyan, M. Uhuru Kenyatta, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Boukadoum a saisi cette "opportunité pour transmettre au Président kenyan les salutations distinguées et fraternelles du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, réaffirmant sa ferme volonté de renforcer le partenariat entre les deux pays et d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale", précise le ministère.

Pour sa part, M. Uhuru Kenyatta a rappelé les "profonds liens historiques qui unissent les deux pays et peuples frères, ancrés dans leur lutte pour la décolonisation et l’émancipation, et marqués par la constance des relations privilégiées de solidarité, d’amitié et de soutien mutuel".

Il a exprimé son "désir de rehausser la coopération bilatérale dans ses dimensions politique, sécuritaire, économique et culturelle".

L’audience a, également, donné lieu à l’examen des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles liées à la "sécurité et au développement en Afrique".

A ce propos, il a été relevé avec "satisfaction, la convergence des vues et positions, fruit de la concertation régulière" entre les deux pays.

A cet égard, le Ministre a salué le "rôle stabilisateur du Kenya dans la région de l’Afrique de l’Est, de même que les espoirs de l’Afrique qu’il incarne en siégeant en qualité de membre non-permanent au Conseil de Sécurité".

Le Président Kenyatta a "chargé Monsieur le Ministre de transmettre à Monsieur le Président de la République, son frère M. Abdelmadjid Tebboune, ses meilleures salutations et ses sincères vœux de santé et de bien-être personnels et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien frère", conclut le ministère.