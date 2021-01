Portes : le match de l’Islande sera une autre paire de manche

Le sélectionneur national de handball, Alain Portes, a indiqué ce vendredi que la seconde sortie des Verts dans le Mondial 2021, prévue ce samedi face à l’Islande (20h30 algériennes), sera une toute autre paire de manche en comparaison avec le premier match disputé face au Maroc.

« Ce ne sera pas du tout le même match, car le style des Islandais n’a rien à voir avec celui des Marocains. Hier (jeudi NDLR) on a gagné avec nos tripes et avec notre cœur, mais au niveau du handball ce n’était pas génial », a déclaré le technicien français à la page Facebook de la Fédération algérienne de handball (FAHB).

« Il y avait beaucoup de pression négative sur mes joueurs face au Maroc. J’espère que ce ne sera pas la même chose contre l’Islande pour que mes joueurs puissent montrer ce qu’ils savent faire. J’aimerais qu’on défende bien et qu’on attaque bien également afin de montrer nos qualités », a ajouté le patron du Sept national.

Concernant le second adversaire de l’Algérie dans ce Mondial 2021, Portes a sa petite idée sur les Islandais. « C’est un adversaire très fort physiquement qui joue très juste et qui ne perd pas beaucoup de ballons. Les Islandais seront difficiles à manœuvrer, mais si on est dans un bon jour on peut les accrocher », a-t-il conclu.

L’Islande favorite, les Verts en outsider

Sur le papier, l’Islande part largement favorite face au Club Algérie. En effet, les camarades de Ayoub Abdi ont croisé le fer avec les redoutables joueurs nordiques à cinq reprises, entre 1984 et 2015, sans jamais pouvoir les vaincre (4 défaites – 1 nul).

Cette empoignade sera d’autant plus difficile pour les Algériens, car les Islandais doivent impérativement se relancer dans la course à la qualification pour le tour principal. Et pour cause, m’Islande a raté son entrée en matière après avoir été battue, jeudi soir, par le Portugal (25-23).

Concernant l'autre match de la poule F, programmée à 18h00 (algériennes), les Marocains joueront leur va-tout face au Portugal. Les Lions de l’Atlas doivent impérativement gagner pour entretenir l’espoir de passer ce tour préliminaire, car dans le cas contraire une défaite sera synonyme d’élimination.