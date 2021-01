Handball-Mondial 2021 (Groupe F - 2e J): le défi des Verts face à l’Islande

L’Islande favorite, les Verts en outsider

Sur le papier, l’Islande part largement favorite face au Club Algérie. En effet, les camarades de Ayoub Abdi ont croisé le fer avec les redoutables joueurs nordiques à cinq reprises, entre 1984 et 2015, sans jamais pouvoir les vaincre (4 défaites – 1 nul).

Cette empoignade sera d’autant plus difficile pour les Algériens, car les Islandais doivent impérativement se relancer dans la course à la qualification pour le tour principal. Et pour cause, m’Islande a raté son entrée en matière après avoir été battue, jeudi soir, par le Portugal (25-23).

Concernant l'autre match de la poule F, programmée à 18h00 (algériennes), les Marocains joueront leur va-tout face au Portugal. Les Lions de l’Atlas doivent impérativement gagner pour entretenir l’espoir de passer ce tour préliminaire, car dans le cas contraire une défaite sera synonyme d’élimination.