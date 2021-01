Accidents de la circulation: 6 morts et 250 blessés en 48 heures

Six (6) personnes sont décédées et 250 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 48 heures, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif, avec 3 personnes décédées et une autre blessée suite au renversement d'un véhicule touristique sur la route nationale RN 76 au niveau de la commune de Guedjel, note la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour prodiguer des soins de première urgence à 54 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffage de leur domicile dans plusieurs wilayas, précise le même bilan, déplorant la mort de deux personnes âgées de 18 et 19 ans par asphyxie à Médéa, dans la commune de Thlatha Douaïr.

Le bilan de la Protection civile fait également état de la mort de deux (2) personnes (un homme âgé de 36 ans et une fillette de 10 ans) dans un incendie déclaré dans une maison sise dans la commune de Bouira, ainsi que de l'évacuation de quatre (4) personnes vers un hôpital local pour différentes blessures.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 41 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas (29 communes), portant sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique.

Dans le même cadre, 45 opérations de désinfection générale ont été effectuées dans 5 wilayas (25 communes), ciblant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute le même bilan, soulignant que pour ces deux opérations, 175 agents, tous grades confondus, 31 ambulances et 23 engins ont été mobilisés. (APS)