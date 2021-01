Règlement du conflit au Sahara occidental: le Conseil de sécurité diffuse les propositions de l'UA

Le Conseil de sécurité de l'ONU a diffusé les propositions de l'Union africaine (UA) concernant le règlement du conflit au Sahara occidental, qui s'est aggravé depuis la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier, lesquelles propositions visent à réunir les conditions d'un nouveau cessez-le-feu et à parvenir à une solution juste et durable qui permette l'autodétermination du peuple sahraoui, selon des médias.

Le document diffusé vendredi par le Conseil de sécurité souligne l'inquiétude de l'Union africaine quant à la situation dans la région d'El-Guerguerat, à l'extrême sud sur Sahara occidental, à nouveau en proie à la guerre suite à l'agression militaire marocaine et à la violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1991.

Le document évoque également la contribution attendue de l'UA en appui aux efforts de l'ONU, à travers l'organisation par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA d'un dialogue avec les deux parties, RASD et Maroc, tous deux membres de l'organisation panafricaine, pour "réunir les conditions d'un nouveau cessez-le-feu et parvenir à une solution juste et durable au conflit qui permette l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Union africaine et de l'ONU et des objectifs et principes de l'Acte constitutif de l'UA", selon des sources médiatiques sahraouies.

Le sommet de l'Union africaine, prévu la première semaine de février, se penchera sur la situation au Sahara occidental à la lumière du rapport du CPS africain sur ses consultations et ses propositions pour le règlement de la question.

