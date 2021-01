Chanegriha : les Algériens "déterminés" à mettre en échec tous les "desseins hostiles"

Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, dimanche, la détermination des Algériens à mettre en échec "tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont essuyé un échec cuisant en essayant d'employer le virus du terrorisme et d'en faire un autre moyen abject et destructeur pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux".

Intervenant lors de sa visite de travail et d'inspection dans la 3ème Région militaire à Béchar, le chef d'Etat-major de l'ANP a mis en avant le "souci du Haut Commandement de l'ANP à accorder une attention primordiale à la sécurisation de nos frontières nationales, suivant une stratégie homogène et une approche globale, traduite intégralement et avec rigueur sur terrain, de manière à améliorer et promouvoir la performance opérationnelle et de combat de ses dispositifs et ses composantes, pour pouvoir relever tous les défis", souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Nous œuvrons par cette action sincère et dévouée à poursuivre le renforcement des capacités du corps de bataille de l'ANP et fournir les conditions permettant d'élever sa disponibilité, de façon à garantir l'amélioration et la promotion de la performance opérationnelle et de combat de l’ensemble de ses dispositifs et composantes, afin de pouvoir relever tous les défis.

Je dis tous les défis, quelle que soit leur nature, au service de l'intérêt suprême de l'Algérie et pour appuyer ses fidèles enfants attachés à son unité, sa souveraineté, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité, déterminés à mettre en échec tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont essuyé un échec cuisant en essayant d'employer le virus du terrorisme et d'en faire un autre moyen abject et destructeur pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux, des tentatives qui échoueront aujourd'hui et demain dans toutes leurs ignobles manœuvres", a-t-il souligné.

"Aussi, a-t-il ajouté, en concrétisation de la vision éclairée et des orientations judicieuses de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale, que nous souhaitons revenir rétabli au pays dans les jours à venir, afin de poursuivre en compagnie de tous les patriotes fidèles, le parcours d'édification de l'Algérie nouvelle".

"Nous avons veillé, au sein de l'ANP, à accorder une importance primordiale à la sécurisation de toutes nos frontières nationales, suivant une stratégie homogène et une approche globale, traduite intégralement et avec rigueur sur terrain, notamment au regard des conditions délétères qui caractérisent notre région, et ce en resserrant l'étau de manière continue sur les hordes criminelles et en les éliminant, de façon à prémunir notre pays contre les dangers et les menaces et préserver son territoire et son peuple de toutes les sources de menaces multiforme et multidimensionnelles".

Le général de Corps d'Armée a affirmé également que "la démarche patriotique authentique qu'adopte l'ANP, avec dévouement et abnégation, afin d'être la digne héritière de ses ancêtres et demeurer le gardien fidèle et le protecteur dévoué de cette terre bénie, est en soit un immense honneur", note la même source.

"Je confirme en cette occasion que la démarche patriotique authentique, qu'adopte l'ANP, avec dévouement et abnégation, afin d'être la digne héritière de ses ancêtres, et demeurer le gardien fidèle et le protecteur dévoué de cette terre bénie, qui mérite que notre Armée préserve chaque parcelle de son sol et qu'elle se déploie le long de ses vastes frontières nationale", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a souligné, en outre, "cette démarche judicieuse est en soit un immense honneur pour l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui tient toujours, en s'acquittant de son devoir national envers son peuple et sa patrie, à se remémorer le passé de l'Algérie riche en exploits et d'en inspirer les facteurs de la forte détermination et la ferme résolution à poursuivre son devoir national sacré".

Par la suite, le général de Corps d'Armée a procédé à "l'inspection de quelques unités de combat déployées le long des frontières et a dispensé un ensemble d'instructions et d'orientations à leurs commandants et personnels, visant à redoubler de vigilance et de prudence afin de contrer tous les fléaux et dangers", conclut le communiqué.

