Mondial 2021 – Groupe F (3e J) : défaite de l’Algérie face au Portugal (26-19)

La sélection nationale de handball s’ inclinée face à son homologue portugaise (26-19), ce lundi au Caire (Egypte), à l’occasion de la 3e et dernière sortie dans le tour préliminaire du Mondial 2021.

Comme il fallait s’y attendre, le Sept national n’a pas réussi à bousculer la hiérarchie face au leader de la poule F, et l’une des meilleures nations du handball mondial.

Toutefois, l’Algérie a présenté un meilleur visage en comparaison avec ses deux premières sorties dans ce rendez-vous mondial. Avec un Berkous retrouvé, les Verts ont très bien entamé cette partie en faisant en étant solide en défense, avec juste ce qu’il faut d’agressivité et d’engagement physique, et efficace en attaque, notamment sur les jets de 7 mètres.

Côté effectif, Alain Portes a fait un petit turnover avec, entre autres, l’incorporation du portier Zemmouchi, à la place de Ghedbane. Le joueur de l’Olympique de Annaba a parfaitement rempli son rôle en réalisant plusieurs arrêts et a des moments cruciaux de la rencontre.

Néanmoins, si la copie du Club Algérie est acceptable dans l’ensemble, les vieux démons rôdent toujours autour de la sélection nationale. En effet, les Algériens retombent continuellement dans leurs travers, plus particulièrement, durant les fins de mi-temps, comme ce fut le cas face aux Portugais.

De plus, si beaucoup de lacunes ont été corrigées, il y a encore du pain sur la planche pour arriver à gommer les erreurs et le déchet techniques dans le jeu algérien. Les coéquipiers de Daoud doivent aussi profiter des moments clés dans un match, à l’image des situations de supériorité numérique, pour les mettre à profit.

Concernant l’autre rencontre du groupe F, elle aura lieu à partir de 20h30 (algériennes) entre l’Islande et le Maroc.

Objectif atteint

De retour dans un Mondial, après deux éditions ratées, l’Algérie boucle ce tour préliminaire à la 3e position (2 pts). Avec une victoire et deux défaites, le bilan du Sept national est plutôt mitigé, néanmoins, tout cela était prévisible bien avant le début de la compétition.

C’est d’ailleurs ce précieux succès arraché, sur le fil, face au Maroc, lors de la première journée, qui ouvre grand les portes du tour principal durant lequel les trois qualifiés du quatuor F vont rejoindre ceux de la poule E, à savoir, le France, la Norvège et la Suisse pour ainsi composer le Groupe 3 au second tour.

France – Algérie ce mercredi

Dans cette seconde phase de ce Mondial, inédit dans son genre avec ses 32 participants, la suite de l’aventure des Algériens sera aussi ardue que la première partie. Et pour cause, les Algériens auront pour premier adversaire la France, 3e de la dernière édition et sextuple championne du monde, ce mercredi à 15h30 (algériennes).

Les poulains d’Alain Portes enchaineront ensuite face à la Norvège, finaliste du Mondial 2019, le vendredi 22 janvier (15h30 algériennes), avant de terminer ce deuxième tour contre la Suisse, deux jours plus tard, soit, le dimanche 24 janvier à 20h30 (algériennes).

Classement du groupe F :

# EQUIPE J G N P +/- PTS 1 Portugal 3 3 0 0 + 22 6 2 Islande 2 1 0 1 + 13 2 3 Algérie 3 1 0 2 - 21 2 4 Maroc 2 0 0 2 - 14 0

Radio Algérie Multimédia