Assurances agricoles: la CNMA et le BNEDER signent une convention de partenariat

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et le Bureau national d’études pour le développement rural (BNEDER) ont signé mardi une convention de partenariat portant sur l’accompagnement et la protection de l’ensemble du patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de liaisons à travers des produits d’assurance.

Cette convention de partenariat a été signée au siège du BNEDER par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le directeur général du BNEDER, Khaled Benmohamed, a indiqué un communiqué de la CNMA.

Ce partenariat entre dans le cadre de l’accompagnement et la protection de l’ensemble du patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de liaisons à travers des produits d’assurances adaptés à ses besoins et dans ses domaines d’activités, a précisé la même source.

Ainsi, la nouvelle collaboration entre la CNMA et le BNEDER permettra la mise en place d’un protocole d’appui technologique dans le domaine des études agricoles lié principalement à l’élaboration de produits d’assurance de la Caisse adaptés pour les risques climatiques et catastrophes naturelles et perte de rendement, qui seront mis au service des agriculteurs à travers le réseau de la mutualité agricole.

Il est prévu également, dans le cadre de cette convention, la mise en place des programmes d’amélioration des performances techniques dans le domaine des assurances agricoles, la facilitation dans l’échange de données et de documentation entre les deux institutions en fonction des projets de développement agricole rural menés conjointement, l’assistance et l’appui à la gestion des risques, ainsi que l’expertise agricoles et agroalimentaire.

En outre, cette convention de partenariat permettra à la CNMA d’assurer un " meilleur accompagnement et un suivi rigoureux des exploitations agricoles de ses assurés agriculteurs et producteurs ainsi qu’une protection assurantielle optimale des activités des agriculteurs et une sécurisation de leurs revenus", a-t-on souligné de même source. APS