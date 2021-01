USA : l’Investiture de Joe Biden placée sous haute surveillance

Ce mercredi est autant attendu que redouté aux Etats-Unis. Placée sous haute surveillance après l'intrusion au Capitole, cette journée correspond à l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, élu 46e président des Etats-Unis face au président sortant, Donald Trump, qui a longtemps refusé la défaite et accusé le camp adverse de fraudes.

Donald Trump a pour la première fois mardi souhaité la réussite de l'administration de Joe Biden, dans un message d'adieu diffusé à la veille de la passation de pouvoir.

Joe Biden est arrivé mardi dans la capitale WashingtonD-C, barricadé et sous haute garde pour sa prestation de serment prévue mercredi sous le sceau de l'unité.

Sans nommer son successeur, Donald Trump a dit "prier" pour que son administration "réussisse à maintenir l'Amérique en sécurité et prospère".

Trump qui pendant plus de deux mois a refusé le verdict des urnes et dénoncé des fraudes imaginaires va devenir le premier président à ne pas assister à la prestation de serment de son successeur depuis 150 ans.

A 78 ans, Joe Biden sera le plus vieux président américain à prendre ses fonctions. Il a souligné le choix historique de sa colistière Kamala Harris, qui deviendra mercredi la première femme vice-présidente mais aussi la première personne noire, et d'origine indienne, à occuper cette fonction. "Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Elles peuvent changer, et elles changent. C'est ça l'Amérique", a lancé le démocrate.

Tous deux participeront en fin d'après-midi à une cérémonie devant le mémorial d'Abraham Lincoln en l'honneur des victimes du Covid-19 aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec plus de 400.000 morts.

Avant son départ pour la Floride, prévu mercredi matin, Donald Trump pourrait lui encore gracier plusieurs dizaines de personnes.

Dans son message d'adieu, le défenseur de "l'Amérique d'abord" a aussi vanté son bilan économique et en politique étrangère, notamment sa fermeté face à la Chine.

"Je suis tout particulièrement fier d'être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres", s'est targué le président sortant dont la cote de popularité est au plus bas.

Les mesures de sécurité entourant la cérémonie d'investiture, prévue à 12H00 mercredi (17H00 GMT), sont exceptionnelles.

Quelque 25.000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers venus de tout le pays seront déployés.

Sur le fond comme sur la forme, Joe Biden entend marquer un contraste aussi net que possible avec son prédécesseur.

La prochaine secrétaire au Trésor Janet Yellen a elle appelé à "voir grand" dans la réponse à la crise économique provoquée par la pandémie, et à remettre donc à plus tard les préoccupations sur le déficit public.