Etats-Unis: Trump a quitté la Maison Blanche à quelques heures de la fin de son mandat

Le président américain Donald Trump a quitté la Maison Blanche mercredi à quelques heures de la fin de son mandat, sans avoir accueilli son successeur Joe Biden qui prêtera serment dans quelques heures, ont rapporté des médias.

L'hélicoptère présidentiel "Marine One" transportant Donald et Melania Trump s'est envolé peu après 08H15 (13H15 GMT) depuis les jardins de la Maison Blanche, selon ces médias.

Prononçant seulement quelques mots, le président sortant a évoqué un mandat "fantastique de quatre ans", représentant "l'honneur d'une vie".

Donald Trump a souhaité "bonne chance" à son successeur démocrate Joe Biden depuis le tarmac de la base militaire d'Andrew, juste avant d'embarquer à bord d'Air Force One pour la dernière fois et s'envoler pour la Floride.

"Je reviendrai d'une manière ou d'une autre", a promis le milliardaire républicain, saluant une petite foule de supporteurs venus le saluer.

Le nouveau président américain, Joe Biden, qui entre en fonction ce mercredi, aura plusieurs priorités à gérer tant sur le plan interne qu'externe dont principalement la lutte contre la pandémie de Covid-19 et une crise économique, en plus d'actions à mener à l'international en vue de rompre avec la vision "souverainiste" et "unilatéraliste" de son prédécesseur Donald Trump.

