Arrestation de 12 individus et saisie d’une quantité d’armes blanches à Alger

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel, arrêtant 12 individus qui formaient une bande de quartier et qui étaient impliqués dans des affaires liées à la promotion et à la consommation de drogue et à l’atteinte à l'ordre public.

L'affaire qui concernait également la préparation d'armes à l’effet de les utiliser dans des agressions, des rixes, à même d'entraver les missions des forces publiques, outre la destruction délibérée des biens de l'Etat ainsi que l'atteinte à la sérénité publique, a été élucidée sur la base «de l'exploitation d'informations sur le terrain et de diverses pétitions rédigées par les habitants du quartier ».

Un individu en possession de 112 g de drogue a été arrêté, a indiqué mercredi un communiqué des services de la sûreté nationale.

Le plan sécuritaire avait abouti à "l’arrestation de deux suspects, avec la rédaction d’un mandat de perquisition pour les autres.

Conformément aux procédures légales stipulées, 3 bâtons en bois de fabrication artisanale, des armes blanches et des sacs en plastique préparés pour stocker de la drogue ont été saisis", a ajouté la même source.

Après achèvement de toutes les procédures juridiques en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent.