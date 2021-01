Accidents de la route : cinq morts dont un percuté par train et 22 blessés

Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et six (06) autres ont été blessées dans six (06) accidents survenus, les 19 et 20 janvier en cours, à travers six (06) wilayas du pays, indique, jeudi, un bilan du Haut commandement de la gendarmerie nationale. Une personne est décédée, par ailleurs mercredi matin, après avoir été percutée par un train de transport de voyageurs au niveau de la gare ferroviaire de la ville de Corso (nord de Boumerdes), alors qu'une autre a été blessé pas loin de la gare d'El Harrach heurté par un autre naviguant sur la même ligne reliant Boumerdès à Alger, a-t-on appris auprès des services de la SNTF.

Il s'agit des wilayas suivantes de Bouira, Boumerdes, Sidi Bel-Abbès, El Bayadh, Jijel et Guelma, précise le bilan.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la répression de la fraude, les services de la gendarmerie ont procédé, lors d'opérations distinctes menées les 19 et 20 janvier, à la saisie de 3134 unités de boissons alcoolisées, 14,53 quintaux de viandes blanches, 90 quintaux de son de blé, 12,56 quintaux de tabac à chiquer, 06 quintaux de feuilles de tabac, 02 quintaux de déchets ferreux (cuivre) et 34 moteurs de véhicules légers.

15 blessés dans un accident de circulation sur la RN-3 à Illizi

Par ailleurs, quinze étrangers (ressortissants africains) ont été blessés, dont deux grièvement, dans un accident de circulation survenu sur la RN-3, entre Illizi et le village de Fadnoune, a-t-on appris jeudi des services de la Protection civile de la wilaya d’Illizi.

L’accident s’est produit au niveau du point kilométrique PK-70 en allant vers le village de Fadnoune, suite au renversement d’un véhicule tout terrain avec à son bord les 15 ressortissants étrangers, leur causant des blessures à divers degrés, dont deux jugés dans un état "critique", a-t-on précisé.

Les blessés ont été pris en charge et évacués par les éléments de la Protection civile du Poste avancé de Fadnoune vers l’établissement public hospitalier d’Illizi et une enquête a été ouverte par les services sécuritaires compétents pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Une personne heurtée par un train à El-Harrach, trafic perturbée

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué jeudi qu'une personne avait été heurtée à 9h 15 mn au niveau d'El Harrach au niveau de la localité de Kourifa (Alger) par un train en partance vers Thénia, engendrant, ainsi une perturbation du trafic ferroviaire sur la ligne Alger-Thénia.

L'incident a engendré des perturbations et des retards dans la circulation des trains sur la ligne Alger – Thénia durant cette matinée, a ajouté la même source.

Une personne est décédée, mercredi matin, après avoir été percutée par un train de transport de voyageurs au niveau de la gare ferroviaire de la ville de Corso (nord de Boumerdes), a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.

Selon le chargé de communication auprès de ce corps constitué, le sous-lieutenant Hocine Bouchachia, l’accident est survenu aux environs de 11H30, lorsque le train de transport de voyageurs de la ligne Tizi-Ouzou-Alger, a percuté un homme (84 ans), qui tentait de traverser vers l’autre coté de la voie ferrée, au niveau de la sortie-sud de la gare ferroviaire de Corso.

L’accident a causé un arrêt du trafic des trains, dans les deux sens, vers Alger et vers Thenia (Boumerdes) et Tizi-Ouzou, pendant près de deux heures, avant de revenir à la normale, a-t-on ajouté de même source.

La dépouille de la victime a été transportée à la morgue de l’hôpital de Thenia, a, encore, précisé le sous-lieutenant Hocine Bouchachia.