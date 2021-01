Près de 500 agences de voyage candidates à l'organisation de la Omra

Près de 500 agences de tourisme et de voyage ont présenté leurs candidatures pour l’organisation de la saison de la Omra pour l’année 1442 de l’Hégire, à travers leur inscription via le site de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), et ce en attendant la garantie de toutes les conditions nécessaires à la reprise de l’activité et l’autorisation des hautes autorités, selon un communiqué de l’ONPO.

470 agences de tourisme et de voyage se sont inscrites via le portail électronique dédié à la Omra pour participer à l’organisation de la saison de la Omra pour l’année 1442 de l’égire, a souligné le communiqué, précisant que 309 agences parmi celles inscrites avaient participé à l’organisation de la précédente saison, ce qui les habilite «systématiquement» à participer à cette nouvelle saison, dès la reprise de cette activité et une fois les conditions réunies avec l’autorisation des hautes autorités du pays.

Les agences candidates pour la première fois sont estimées à 161, dont 95 ont effectivement téléchargé le dossier de candidature via le portail électronique dédié à la Omra, créé par l’Office pour faciliter l’opération d’inscription, précise la même source, ajoutant que 80 dossiers ont été validés jusqu’à la semaine en cours contre 15 rejetés.

Le nombre des agences saoudiennes inscrites s’élève à 256 et des contrats ont été conclus avec 147 d’entre elles, selon la même source.

Concernant la délivrance des autorisations habilitant les agences de tourisme à participer à la saison 1442 de la Omra, 277 ont été délivrées cette semaine et 38 autres sont en cours de finalisation.

Par ailleurs, l’Office informe l’ensemble des agences n’ayant pas réussi à s’inscrire ou à déposer leurs dossiers de candidature pour l’organisation de cette nouvelle saison de la Omra dans les délais fixés auparavant (14 janvier), et au vu des conditions exceptionnelles ayant marqué l’activité lors de la précédente saison, qu’il a été décidé de prolonger le délai d’inscription via le portail électronique dédié à la Omra et du dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 31 janvier en cours à 16:30, conclut le communiqué. APS