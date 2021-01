Sahara occidental : l’APLS atteint des secteurs marocains dans la région de Ouarkziz

L'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) "a élargi le cercle de la guerre contre l'occupation marocaine pour atteindre des secteurs sur le territoire marocain, et les unités sahraouies sont arrivées jeudi dans la région de Ouarkziz", a déclaré le Secrétaire général du ministère sahraoui de la Sécurité et de la Documentation, M. Sidi Oukal.

Dans une déclaration à l’agence de presse sahraouie (SPS), M. Oukal a affirmé que "les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie sont arrivées jeudi 21 janvier dans la région de Ouarkziz et ont attaqué des positions marocaines dans le secteur Twizki", précisant que "depuis la reprise de la guerre, des unités combattantes de l'APLS ont opérés pour la première fois dans le sud du Maroc".

Le responsable sahraoui a précisé que cela "s'inscrit dans le cadre de l'expansion du cercle de la guerre pour inclure tous les secteurs et défenses marocains".

Il a rappelé que "l'Armée sahraouie avait mené 510 opérations militaires pendant 67 jours de combat depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre dernier, réparties le long du mur de la honte, de Mahbés à Bir Ganduz, avec une moyenne de 8 opérations par jour".

"Les attaques de l'Armée sahraouie contre les forces d'occupation marocaines le long du mur de la honte marocain se poursuivent jusqu'à la fin de l'occupation", a-t-il assuré mardi lors d'une conférence de presse tenue au siège de Présidence sahraouie.

Le responsable sahraoui a affirmé, lors de cette rencontre consacrée à l’examen des derniers développements, politique et militaire, au Sahara occidental, après la reprise de la lutte armée, et à laquelle ont participé l'ambassadeur sahraoui en charge de l'Europe et de l'Union européenne, Oubbi Bouchraya Al-Bachir, et le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Sidi Mohamed Omar, que "la guerre est globale, une réalité existante, et elle est en cours", notant que "l'armée sahraouie adopte une guerre d'usure contre l'armée d'occupation marocaine".

Selon un communiqué du ministère sahraoui de la Défense publié jeudi, l'armée sahraouie poursuivra sa série d'attaques contre les positions marocaines le long du mur pour le 70e jour consécutif.

L’armée sahraouie a repris la lutte armée en réponse à la violation marocaine de l’accord de cessez-le-feu, le 13 novembre de l’année dernière.

APS