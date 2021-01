Chiali entame une visite de travail au niveau d'Alger

Le ministre des travaux publics et ministre par intérim des transports, Farouk Chiali a entamé samedi une visite de travail au niveau de la wilaya d'Alger au cours de laquelle il procédera à la mise en service de plusieurs infrastructures et au lancement de projets.

Accompagné du wali d'Alger et des cadres du secteur, M. Chiali a entamé sa visite par la mise en service du viaduc boucle reliant autoroute au niveau de l'est de Sabellete à la grande mosquée d'Alger dans la commune de Mohamadia, ainsi que la mise en exploitation de la principale piste de l’aéroport international Houari Boumediene d'Alger et ses annexes après sa rénovation selon les normes internationales.

Le ministre des Travaux Publics devra également procédé à la mise en service du nouveau pont sur la pénétrante Eucalyptus-El Djoumhouria-Eucalyptus reliant la 2ème rocade d'Alger et au lancement du projet de réalisation d'un échangeur sur la 2ème rocade vers les stades de Douera et Baba Hassen.

Il est prévu aussi dans le cadre de cette visite le lancement des travaux du projet de réalisation de deux trémies au niveau de la commune de Cheraga et une visite d’inspection du projet de la gare multimodale de Bir Mourad Rais.