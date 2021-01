Libye : appel à l'évacuation des mercenaires étrangers

Le Comité militaire mixte libyen (5+5) a réitéré, samedi, son appel à l'évacuation de tous les mercenaires étrangers de Libye et au respect de l'embargo onusien sur la vente d'armes.

Dans un communiqué rendu public, le Comité militaire (5+5) a réaffirmé qu'"il veille activement" au respect et à la mise en oeuvre du cessez-le feu en Libye, signé le 23 octobre dernier à Genève en Suisse.

Le Comité militaire mixte a exhorté, à ce propos, "les belligérants à respecter scrupuleusement tous les engagements pris lors de la signature du cessez-le feu".

La présence des mercenaires et des forces étrangères en Libye constitue, selon de nombreux analystes et observateurs de la scène politique libyenne, une "sérieuse menace" pour le cessez-le feu en vigueur, et risque de "faire voler en éclat toutes les avancées réalisées jusque-là dans le cadre du processus politique de dialogue enclenché au lendemain du cessez-le feu".

Les membres du Forum de dialogue politique libyen (FDPL), sous les auspices de la Mission d'appui des Nations-Unies en Libye (Manul), dirigée par la représentante spéciale de SG de l'ONU pour la Libye Stéphanie Williams, sont parvenus à s'entendre sur l'organisation d'élections en décembre 2021, l'adoption du mécanisme de sélection d'une autorité exécutive unifiée intérimaire.

Une série de réunions ont été tenues dont celle sur le budget général de l'Etat. Un nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, a été également désigné.