Oran : création d’un prix littéraire au nom de la poétesse défunte "Oum Siham"

Le club littéraire "Athar El-Abirine" d’Oran vient de créer "le prix littéraire d'Oum Sihem" en hommage à la poétesse défunte et à ses œuvres qui ont eu un impact sur le champ culturel de la capitale de l’ouest du pays.

Ce club littéraire a décidé de créer un prix national annuel intitulé "prix littéraire d'Oum Sihem" à la mémoire de la poétesse Bilal Amaria, décédée le 19 du mois en cours, en hommage à ses créations dans la poésie et à sa présence intensive dans les différentes soirées poétiques et les rencontres organisées sur les plans local et national, a indiqué à l’APS le président du club, relevant de l’association locale "Wahiou mouthaqafine" (l'inspiration des intellectuels).

Le prix, qui sera lancé cette année, sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours national "écrits au temps du confinement", prévue mercredi prochain à la salle du musée national public "d’art moderne et contemporain" d’Oran et organisée par le club en question, avec la participation de l’association "wahiou mouthaqafine" et la direction de la culture et des arts de la wilaya d’Oran, a déclaré le romancier Cherif Rouane.

A cette occasion, les trois premiers lauréats de la catégorie "nouvelle", en l’occurrence Mohamed Rajaâ, Rachid Mrah d’Oran et Nabil Bendahou de Tlemcen, ainsi que les trois premiers lauréats dans la catégorie "pensée",

à savoir Mohamed Keddad, Mohamed Rassani d’Oran et Samia Beahmed de Batna, seront récompensés, en plus des lauréats de la catégorie "poésie", notamment Fatima Zohra Gharbi, Sohaïb Djaouadi d’Oran et Mohamed Halfaoui de Mascara.

Ce concours virtuel, qui a eu lieu jusqu’au mois d’octobre dernier, a vu la participation de 72 candidats de différentes wilayas du pays, en plus de 8 innovateurs de Tunisie, du Maroc, d’Egypte et d’Irak, qui ont participé hors concours et ont été récompensés par des certificats de participation qui leur ont été envoyés par courrier électronique, a-t-on ajouté.