Djerad préside la célébration de la journée internationale des Douanes à Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mardi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, la cérémonie de célébration de la journée internationale des douanes, qui se tient cette année sous le slogan "Relance, renouveau, résilience: la douane au service d’une chaîne logistique durable".

La cérémonie a été entamée par la visite de Djerad, accompagné de membres du Gouvernement et des cadres des Douanes, à une exposition dédiée aux activités de la douane algérienne.

La cérémonie sera marquée par les interventions du Premier ministre, du ministre des Finances, du Directeur général des Douanes ainsi que par les interventions des cadres de la DGD sur plusieurs thématiques relatives aux activités douanières notamment la transition numérique, les mesures d'accompagnement des opérateurs économiques et la contribution des douanes dans le plan de relance économique.

La rencontre sera également l'occasion d'honorer des douaniers retraités et des familles de douaniers décédés ainsi que le groupe de travail chargé du développement de logiciels d'analyse des données dans le cadre du nouveau système d'information.

La journée internationale de la douane 2021 est consacrée aux "efforts conjoints des douanes pour sortir de la crise du coronavirus et à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement", selon l’Organisation mondiale des douanes.